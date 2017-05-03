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09:40 (мск), источник: Uralpress.ru

Причиной массового заболевания челябинских подростков в Ижевске стал норовирус

Норовирус стал причиной массового заболевания участников 17-го чемпионата России по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?», который проводился в лагере «Дружба» (Ижевск). Среди заболевших восемь подростков из Челябинской области.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, информация о групповой заболеваемости детей в «Дружбе» поступила ночью второго мая. В лагерь заехало 500 детей в возрасте от 16 до 18 лет, хотя он рассчитан на прием всего 380 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения Удмуртской Республики, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано 76 человек, заехавших в лагерь, среди которых 66 — несовершеннолетние. В списке пострадавших — шесть ребят из Челябинска, двое из Снежинска, а также подростки из других городов России.

У ребят были отмечены симптомы пищевой токсикоинфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. По результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз «Ротовирусная инфекция». Сегодня установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей.

«По данным эпидемиологического расследования возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, способствовали инфицированию больных», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

На базе Республиканской инфекционной больницы организована горячая телефонная линия, позвонить на которую можно по номеру: (3412) 21−77−90 или 21−98−97. Телефон для координации доставки детей, остающихся в стационаре: 8−912−855−95−95 (Татьяна Евгеньевна).

В настоящий момент работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт, детей вывозят из лагеря, организовано медико-санитарное сопровождение подростков в пути.

Как сообщили в СУ СКР по Удмуртской Республике, по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба» возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия выехала следственная группа. Производятся допросы детей и персонала оздоровительного лагеря.

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Причиной массового заболевания челябинских подростков в Ижевске стал норовирус
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