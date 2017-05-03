Школьники разгромили кладбище в поселке Бикей в Братске

Малолетние вандалы разрушили несколько надгробий, оград и памятников на кладбище в поселке Бикей в Падунском округе Братска. Как 3 мая 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 1 мая. Во время осмотра территории кладбища правоохранители зафиксировали около 30 различных повреждений памятников, оградок и надгробий. Через несколько часов предполагаемые виновники были установлены и доставлены в отдел полиции, ими оказались пять школьников в возрасте 8−10 лет. Ранее они в поле зрения полиции не попадали и на учете не состояли.

Сейчас за поведением школьников будет установлен особый контроль со стороны инспекторов ПДН. В свою очередь родители привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Решение по этой статье будет принято на комиссии по делам несовершеннолетних. Помимо этого, родителям предстоит возместить причиненный ущерб.