Школьники разгромили кладбище в поселке Бикей в Братске
Несколько памятников и надгробий разрушили школьники в Братске.
Несколько памятников и надгробий разрушили школьники в Братске.
Малолетние вандалы разрушили несколько надгробий, оград и памятников на кладбище в поселке Бикей в Падунском округе Братска. Как 3 мая 2017 года сообщила
Сейчас за поведением школьников будет установлен особый контроль со стороны инспекторов ПДН. В свою очередь родители привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Решение по этой статье будет принято на комиссии по делам несовершеннолетних. Помимо этого, родителям предстоит возместить причиненный ущерб.