Отравившего детей вместо тараканов отца судить не стали

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю обвинялся в совершении преступления, сформулированного законом как «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», об этом ИА «Дейта» сообщили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый работал грузчиком на предприятии в городе Владивостоке и в начале января 2017 года обнаружил на складе по месту работы металлическую банку. На банке имелась этикетка с названием и со специальными предупреждающими знаками опасности «Яд 6», «Опасно при увлажнении», «Воспламеняющийся газ», «Препарат ограниченного применения, опасен при ингаляционном поступлении». Между тем, мужчина взял из банки не менее 10 таблеток, для травли тараканов дома.

Вечером 18 января подсудимый разложил таблетки по периметру квартиры, а утром следующего дня все проживающие в квартире почувствовали резкое недомогание. Один из детей 2011 года рождения умер до приезда скорой помощи, второй мальчик 2004 года рождения умер спустя 6 дней в больнице. Смерть детей наступила в результате острого отравления веществом немедицинского назначения (ядохимикатам). Сам подсудимый и его гражданская жена — мать детей также пострадали от воздействия ядохимиката, однако медикам удалось их спасти.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Анастасия Качимская.