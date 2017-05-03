Под Пермью нашли 50 тонн опасных медицинских отходов
Активисты общественной организации «Экологическая инспекция» обнаружили в 20 километрах от Перми, неподалеку от бывшей военной базы «Бабичево», свалку опасных медицинских отходов.
Активисты общественной организации «Экологическая инспекция» обнаружили в 20 километрах от Перми, неподалеку от бывшей военной базы «Бабичево», свалку опасных медицинских отходов.
По оценкам общественников, всего на стихийной свалке захоронено более 50 тонн отходов, среди которых использованные шприцы, медицинские перчатки, пробирки
Как пояснили в общественной экологической организации, медицинские отходы размещены в специальных бачках с отметкой одной из пермских поликлиник.
На месте происшествия уже работают специалисты природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края.