Под Пермью нашли 50 тонн опасных медицинских отходов

По оценкам общественников, всего на стихийной свалке захоронено более 50 тонн отходов, среди которых использованные шприцы, медицинские перчатки, пробирки из-под анализов, ртутные люминесцентные лампы и некоторые другие опасные для здоровья человека предметы.

Как пояснили в общественной экологической организации, медицинские отходы размещены в специальных бачках с отметкой одной из пермских поликлиник.

На месте происшествия уже работают специалисты природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края.