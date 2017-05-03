В Волгоградской области неизвестные сожгли дом

Строение подожгли по всей площади под покровом темноты: сообщение о пожаре на улице Степной диспетчер ПСЧ получил в 21.20. Специалисты ликвидировали горение. К счастью, никто не пострадал.

Кому понадобилось поджигать кирпичный дом, выяснят правоохранители: сотрудники ГУ МЧС России по региону назвали причиной пожара — занесение открытого источника огня неизвестным лицом.