В Волгоградской области неизвестные сожгли дом
Пироманы выбрали в качестве своего объекта кирпичный дом в хуторе Калмыковском Клетского района Волгоградской области.
Пироманы выбрали в качестве своего объекта кирпичный дом в хуторе Калмыковском Клетского района Волгоградской области.
Строение подожгли по всей площади под покровом темноты: сообщение о пожаре на улице Степной диспетчер ПСЧ получил в 21.20. Специалисты ликвидировали горение. К счастью, никто не пострадал.
Кому понадобилось поджигать кирпичный дом, выяснят правоохранители: сотрудники ГУ МЧС России по региону назвали причиной пожара — занесение открытого источника огня неизвестным лицом.