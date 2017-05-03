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09:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Таксистка в одиночку задержала троих преступников в Костанае

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Женщина-водитель такси в Костанае Анастасия Десятова самостоятельно сумела задержать трех преступников, напавших на ее коллегу, пишет региональное издание «Наша газета».

Источник: Sputniknews.kz

Как пишет издание, водитель такси «Народное» Станислав в ночь на 27 апреля вез заказавших по телефону такси клиентов с базы отдыха в пригородный поселок. За городом пассажиры напали на Станислава, начали его душить ремнем безопасности. Ему удалось нажать на тревожную кнопку и вызвать подмогу. Завидев приближающуюся машину преступники схватили деньги с видеорегистратором и сбежали в лес.

На помощь коллеге приехала Анастасия, оказав ему первую помощь и вызвав полицию. После прибытия стражей порядка женщина поехала в город и увидела, как из леса вышли трое парней, по описанию похожих на тех, кто напал на Станислава.

Анастасия подъехала к ним, спросив «Пацаны, такси надо?». Получив утвердительный ответ, она поехала прямо на них, прижав к столбу. В это же время подъезжала патрульная машина. Тогда Анастасия выскочила из авто и стала их держать. «Это было несложно — они невысокие, худенькие», — отмечает женщина.

Она так же отметила, что молодые парни были нетрезвыми, и, возможно, в наркотическом опьянении: «глаза у них были бешеные». Одному из них удалось вырваться уже из рук полицейских.

Как выяснилось позже, один из задержанных недавно вернулся из армии.

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