При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате взрыва в Кабуле, сообщили в миссии альянса в Афганистане.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате взрыва в Кабуле, сообщили в миссии альянса в Афганистане.
«Бронированный конвой альянса подвергся атаке
Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка». МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей, сообщалось также о 25 пострадавших. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие