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10:03 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате взрыва в Кабуле, сообщили в миссии альянса в Афганистане.

Источник: AP 2017
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«Бронированный конвой альянса подвергся атаке террориста-смертника в Кабуле сегодня около восьми часов утра (7.00 мск). Трое военнослужащих получили ранения, не представляющие угрозу жизни. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и в настоящий момент получают необходимую помощь в медицинских учреждениях альянса», — говорится в заявлении, распространенном в микроблоге Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка». МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей, сообщалось также о 25 пострадавших. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

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