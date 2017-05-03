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11:08 (мск), источник: ТАСС

Лесной пожар около закрытого города в Челябинской области локализован на площади в 70 га

В ликвидации ЧП участвовало 18 пожарных расчетов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Лесной пожар площадью 70 гектаров локализован около закрытого города Озерск Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Озерского городского округа Сергей Зюсь.

«На сегодняшний день можно говорить о локализации лесного пожара, остались небольшие очаги возгорания, но, я думаю, что сегодня все будет потушено. Общая площадь возгорания составила 70 га, в ликвидации ЧП участвовало 18 пожарных расчетов. Само возгорание было зарегистрировано на разъезде А — это лесная территория, приближенная к поселку Татыш около Озерска», — сказал он.

Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием, где расположено производственное объединение (ПО) «Маяк», которое является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.

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