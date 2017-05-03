Лесной пожар около закрытого города в Челябинской области локализован на площади в 70 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Лесной пожар площадью 70 гектаров локализован около закрытого города Озерск Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Озерского городского округа Сергей Зюсь.

«На сегодняшний день можно говорить о локализации лесного пожара, остались небольшие очаги возгорания, но, я думаю, что сегодня все будет потушено. Общая площадь возгорания составила 70 га, в ликвидации ЧП участвовало 18 пожарных расчетов. Само возгорание было зарегистрировано на разъезде А — это лесная территория, приближенная к поселку Татыш около Озерска», — сказал он.