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11:06 (мск), источник: ТАСС

В гостинице Новосибирска произошел пожар, постояльцев эвакуировали

Пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в трехэтажном гостиничном комплексе из бруса «Петровъ Дворъ» в Октябрьском районе Новосибирска. Огонь перекинулся с расположенной рядом бани, постояльцы успели эвакуироваться.

«Огнем уничтожены кровля и мансардный этаж на площади 200 кв. м, а также баня на площади 35 кв. метров. Погибших или травмированных нет. Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство дымохода печи в бане», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В сводке МЧС здание значится как частный дом, но по указанному адресу располагается именно гостиничный комплекс.

Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 22:32 местного времени (18:32 мск). К приезду пожарных горели баня и крыша дома, открытое горение удалось ликвидировать к 23:15. Материальный ущерб устанавливается.

В 2014 году «Петровъ ДворЪ» стал объектом проверки телевизионной программы «Ревизорро». Тогда ведущая дала высокую оценку деревянному декору гостиницы, но раскритиковала систему пожарной сигнализации: несработавшие датчики дыма и неисправный огнетушитель.

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