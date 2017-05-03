Подозреваемым в двойном убийстве на Бебеля предъявлено обвинение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге предъявлены обвинения подозреваемым в двойном убийстве в многоквартирном доме на Бебеля.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге предъявлены обвинения подозреваемым в двойном убийстве в многоквартирном доме на Бебеля.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
В отношении обвиняемого по убийству мужчины 1970 года рождения, судом по ходатайству следователя СКР уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поводу второго злоумышленника указанный вопрос будет решаться в самое ближайшее время.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», вчера в Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов задержан второй подозреваемый в двойном убийстве, произошедшем в микрорайоне Заречный.
«Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что 20 апреля он совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки в подъезде многоэтажки на улице Бебеля. Совместно с ними находился житель данного дома — мужчина 1970 года рождения. При этом в компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли мужчине несколько ударов руками и ногами, пытались душить, а затем ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один гражданин 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм он скончался», — рассказали УралПолит.Ru в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Напоминаем, тела двух мужчин со следами насильственной смерти 20 апреля были обнаружены на 12 этаже в подъезде дома № 164 по улице Бебеля.