Подозреваемым в двойном убийстве на Бебеля предъявлено обвинение

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, задержанному по подозрению в убийстве хозяина квартиры, мужчины, 1970 года рождения, предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), второму подозреваемому, обвиняемого в убийстве мужчины личность которого устанавливается, предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемые уже признали свою вину.

В отношении обвиняемого по убийству мужчины 1970 года рождения, судом по ходатайству следователя СКР уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поводу второго злоумышленника указанный вопрос будет решаться в самое ближайшее время.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вчера в Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов задержан второй подозреваемый в двойном убийстве, произошедшем в микрорайоне Заречный.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что 20 апреля он совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки в подъезде многоэтажки на улице Бебеля. Совместно с ними находился житель данного дома — мужчина 1970 года рождения. При этом в компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли мужчине несколько ударов руками и ногами, пытались душить, а затем ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один гражданин 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм он скончался», — рассказали УралПолит.Ru в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Напоминаем, тела двух мужчин со следами насильственной смерти 20 апреля были обнаружены на 12 этаже в подъезде дома № 164 по улице Бебеля.