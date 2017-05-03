Депутат думы Эхирит-Булагатского района металлической трубой избил знакомого. Как 3 мая 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Эхирит-Булагатским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, инцидент произошел 23 апреля возле ограды дома по ул. 1-Северная в поселке Усть-Ордынский. Подозреваемый во время конфликта нанес своему знакомому несколько ударов металлической трубой в различные части тела, в результате которых произошел разрыв селезенки и закрытая черепно-мозговая травма.