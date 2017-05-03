Правоохранители в Екатеринбурге изъяли более килограмма «синтетики» из Китая

По данным ведомства, таможенники поста «Аэропорт Кольцово» выявили международное почтовое отправление из Китайской народной республики с синтетическими наркотиками весом 106 гр и 497 гр.

С этого момента правоохранители преступили к оперативно-розыскным мероприятиям, и в конце апреля при получении контрабандной посылки нарушитель был задержан. У гражданина были найдены еще два пакета с синтетическими наркотиками, говорится в сообщении.

«Таким образом, из незаконного оборота изъято наркотическое средство общей массой 1205,3 гр», — отмечает пресс-служба.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Отмечается, что за данное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.