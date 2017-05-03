Правоохранители в Екатеринбурге изъяли более килограмма «синтетики» из Китая
Екатеринбург. 3 мая.
Екатеринбург. 3 мая.
По данным ведомства, таможенники поста «Аэропорт Кольцово» выявили международное почтовое отправление из Китайской народной республики с синтетическими наркотиками весом 106 гр и 497 гр.
С этого момента правоохранители преступили к
«Таким образом, из незаконного оборота изъято наркотическое средство общей массой 1205,3 гр», — отмечает
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Отмечается, что за данное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.