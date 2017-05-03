Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
10:34 (мск), источник: Интерфакс

Правоохранители в Екатеринбурге изъяли более килограмма «синтетики» из Китая

Екатеринбург. 3 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Таможенники и полицейские задержали в Екатеринбурге получателя контрабандной посылки из Китая с синтетическими наркотиками, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни в среду.

По данным ведомства, таможенники поста «Аэропорт Кольцово» выявили международное почтовое отправление из Китайской народной республики с синтетическими наркотиками весом 106 гр и 497 гр.

С этого момента правоохранители преступили к оперативно-розыскным мероприятиям, и в конце апреля при получении контрабандной посылки нарушитель был задержан. У гражданина были найдены еще два пакета с синтетическими наркотиками, говорится в сообщении.

«Таким образом, из незаконного оборота изъято наркотическое средство общей массой 1205,3 гр», — отмечает пресс-служба.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Отмечается, что за данное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Башкирии могут оформить шенгенскую визу через МФЦ
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В 51 российском регионе запретили разводить костры
Трое военных НАТО получили ранения при взрыве в Афганистане
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь