В Казани нашли скелет пропавшего осенью парня
В Казани в лесу около микрорайона Татваленка были найдены скелетированные останки парня, пропавшего в ноябре прошлого года, об этом соощили в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
В Казани в лесу около микрорайона Татваленка были найдены скелетированные останки парня, пропавшего в ноябре прошлого года, об этом соощили в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
— Погибший, который был найден вечером 29 апреля, скончался около полугода назад, причина смерти устанавливается, — рассказали ProKazan.ru.
По данному факту идет проверка.