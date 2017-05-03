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11:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани нашли скелет пропавшего осенью парня

В Казани в лесу около микрорайона Татваленка были найдены скелетированные останки парня, пропавшего в ноябре прошлого года, об этом соощили в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

 — Погибший, который был найден вечером 29 апреля, скончался около полугода назад, причина смерти устанавливается, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту идет проверка.

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