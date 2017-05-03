В чём подозревают депутата Казгордумы Надыра Хайруллина?
Руководителя фракции «Единой России» в Казгордуме Надыра Хайруллина подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Руководителя фракции «Единой России» в Казгордуме Надыра Хайруллина подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
По предварительной версии, Хайруллин должен был передать 24 млн рублей неким сотрудникам исполкома Казани в качестве взятки за узаконение таунхаусов.
Советский райсуд арестовал Хайруллина до 10 июня.