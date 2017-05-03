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11:03 (мск), источник: АиФ Казань

В чём подозревают депутата Казгордумы Надыра Хайруллина?

Руководителя фракции «Единой России» в Казгордуме Надыра Хайруллина подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По предварительной версии, Хайруллин должен был передать 24 млн рублей неким сотрудникам исполкома Казани в качестве взятки за узаконение таунхаусов.

Советский райсуд арестовал Хайруллина до 10 июня.

Комментарии
1
Арон Герштейн
Шутите, даже не смешно, разве это взятка, не деньги а "кот наплакал" ?)))
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