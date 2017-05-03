Директор и бухгалтер предприятия в Кущевском районе укрыли от государства 6,5 млн рублей

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. По версии следствия, 40-летняя учредительница этого предприятия, а также фактический руководитель и фактический бухгалтер компании внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3 кварталы 2016 года ложные сведения, после чего предоставили документы в налоговый орган. Кроме того, они не предоставили декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 года. В результате злоумышленники, действуя в сговоре, уклонились от уплаты налогов в сумме, превысившей 6 миллионов 500 тысяч рублей, что составило 93% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.