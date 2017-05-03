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10:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подростка ударило током, когда он залез на грузовой поезд в Братске

ВСЖД обеспокоено количеством травм детей и подростков на магистрали.

Источник: РИА "Новости"

В Братске 12-летнего подростка ударило электрическим током, когда он залез на грузовой состав. Как 3 мая 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирская железная дорога, трагический инцидент произошел 28 апреля в 18:40 на станции Тепловая в Братске.

Во время расследования выяснилось, что семь подростков проводили время недалеко от железнодорожных путей, на которых стоял грузовой состав. Один из юношей поднялся на крытый вагон, в результате чего был травмирован электрическим током, после чего мальчик был доставлен в больницу Братска. По заключению врача ожог тела от воздействия электрической дуги составил около 80%. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

С начала года это пятый случай получения электротравмы детьми и подростками на магистрали. Несмотря на проводимую специалистами ВСЖД масштабную профилактическую работу в образовательных учреждениях региона, проблема детского травматизма остается актуальной. Специалисты службы охраны труда и промышленной безопасности констатируют, что его основными причинами является несоблюдение правил личной безопасности на транспортных объектах, хождение по железнодорожным путям, в том числе в наушниках, ненадлежащий контроль со стороны взрослых, и игры вблизи железной дороги.

Руководство магистрали в очередной раз призывает родителей как можно чаще разговаривать с детьми на тему правил безопасного поведения вблизи железной дороги, а также не оставлять без присмотра малолетних детей.

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