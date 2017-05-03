Трактор раздавил человека в Приморье

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

ГИБДД проводит проверку по факту гибели тракториста в Приморье. Мужчина, управляя трактором, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Госавтоинспекции.

2 мая около 16.00 в селе Петровка недалеко от Большого Камня 32-летний водитель трактора SHIBAURA без регистрационных знаков, управляя трактором, двигался по травянистой местности, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мужчина погиб на месте от полученных травм.

Установлено, что водитель не имеет права управления данным видом транспорта, имеет водительское удостоверение категории «В, С», но лишен права управления в 2015 году за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту происшествия проводится проверка.