Пропавшего в Березниках велосипедиста нашли в лесу под Соликамском
Родители забрали его домой.
Родители забрали его домой.
21-летний березниковец, который уехал на велопрогулку и пропал, нашёлся. Как рассказала его мама, он находился в лесу под Соликамском. Родные забрали мужчину домой вечером во вторник, 2 мая.
«Сын оставил велосипед в Березниках. По его словам, он захотел побыть один, поэтому отправился на прогулку в лес. Мы съездили за ним и забрали из леса. Вадим
Напомним, её сын утром 1 мая отправился кататься на велосипеде и пропал. Родные не могли дозвониться до него и разыскивали молодого человека почти два дня.