Пропавшего в Березниках велосипедиста нашли в лесу под Соликамском

21-летний березниковец, который уехал на велопрогулку и пропал, нашёлся. Как рассказала его мама, он находился в лесу под Соликамском. Родные забрали мужчину домой вечером во вторник, 2 мая.

«Сын оставил велосипед в Березниках. По его словам, он захотел побыть один, поэтому отправился на прогулку в лес. Мы съездили за ним и забрали из леса. Вадим жив-здоров, всё с ним в порядке. Сегодня утром позвонили в полицию, сообщили, что сын нашёлся», — рассказала «АиФ-Прикамье» Ирина Бабошина.

Напомним, её сын утром 1 мая отправился кататься на велосипеде и пропал. Родные не могли дозвониться до него и разыскивали молодого человека почти два дня.