В Ростове пенсионер на «ВАЗе» врезался в дерево и погиб

Авария произошла сегодня утром около 8:00 в районе дома 264 на улице Профсоюзная.

По предварительным данным, водитель 1939 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», не справился с управлением. В результате мужчина допустил наезд на дерево. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.