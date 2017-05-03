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10:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пять человек пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Два «ВАЗа» столкнулись на трассе Кстово — Дальнее Константиново.

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Дальнеконстантиновском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 2 мая в 17:30 на 45 км дороги Кстово — Дальнее Константиново. Водитель автомобиля «ВАЗ 21043» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ВАЗ 21099».

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры одной из машин: двое мужчин, девушка, 17-летняя девочка и восьмилетний ребенок. Раненой 25-летней пассажирке потребовалась госпитализация.

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