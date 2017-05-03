В Ростове неизвестные подожгли школьниц за отказ в знакомстве

Инцидент произошел вечером 2 мая в переулке Университетском, 32. По предварительным данным, две 15-летние девочки сидели в заброшенном автомобиле «Жигули», к ним подошли двое молодых людей. Они предложили девушкам познакомиться, однако получили отказ.

«Тогда злоумышленники забаррикадировали двери “Жигулей”, просунули зажигалку в полуоткрытое окно и подожгли крышу. В результате салон автомобиля загорелся. Мимо проходили люди, которые спугнули поджигателей. Девочки выбрались из машины, обе получили ожоги», — цитирует слова друга одной из пострадавших 161.ru.

Он также отметил, что в результате происшествия одна из девочек была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу, другой пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Факт происшествия подтвердил источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что сейчас ведется розыск подозреваемых.