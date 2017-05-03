Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12:18 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело возбуждено в отношении 92-летнего водителя, сбившего пенсионерку

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении 92-летнего водителя, сбившего пенсионерку в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Минску.

Источник: БЕЛТА

УСК выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла пенсионерка 1948 года рождения. Следствие установило, что 24 апреля около 14.00 92-летний водитель автомобиля Honda CR-V двигался по ул. Кальварийской в направлении ул. Притыцкого. При повороте направо, на ул. Ольшевского, он совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть на зеленый свет.

«Потерпевшая с повреждениями различной степени тяжести была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась. В ходе разбирательства водитель автомобиля пояснил, что при повороте не заметил женщину, т.к. отвлекся на проезжавший рядом автомобиль. На основании полученных данных в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РБ», — проинформировали в управлении Следственного комитета по Минску.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
IOWA выступит на фестивале Viva Braslav-2017
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на НАТО в Кабуле
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Боярский, Харатьян и другие гости праздника каскадеров В праздновании первого Дня каскадера в московском Доме кино приняли участие любимые артисты
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь