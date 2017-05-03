Уголовное дело возбуждено в отношении 92-летнего водителя, сбившего пенсионерку

УСК выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла пенсионерка 1948 года рождения. Следствие установило, что 24 апреля около 14.00 92-летний водитель автомобиля Honda CR-V двигался по ул. Кальварийской в направлении ул. Притыцкого. При повороте направо, на ул. Ольшевского, он совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть на зеленый свет.

«Потерпевшая с повреждениями различной степени тяжести была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась. В ходе разбирательства водитель автомобиля пояснил, что при повороте не заметил женщину, т.к. отвлекся на проезжавший рядом автомобиль. На основании полученных данных в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РБ», — проинформировали в управлении Следственного комитета по Минску.

Расследование по уголовному делу продолжается.