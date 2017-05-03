КНДР подтвердила задержание американца за «враждебные действия»

ЦТАК отмечает, что 58-летний американский профессор Тони Ким был задержан 22 апреля в аэропорту Пхеньяна. Его корейское имя — Ким Сан Док.

Его обвиняют во «враждебных криминальных действиях, цель которых — подрывная деятельность».

Ким был задержан в аэропорту в тот момент, когда с женой собирался покинуть КНДР и вылететь в КНР. До этого он примерно месяц преподавал в Пхеньянском университете науки и технологий.