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10:55 (мск), источник: Интерфакс

КНДР подтвердила задержание американца за «враждебные действия»

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Власти КНДР подтвердили, что в конце апреля задержали гражданина США, сообщает в среду северокорейское агентство ЦТАК.

Источник: AP 2017

ЦТАК отмечает, что 58-летний американский профессор Тони Ким был задержан 22 апреля в аэропорту Пхеньяна. Его корейское имя — Ким Сан Док.

Его обвиняют во «враждебных криминальных действиях, цель которых — подрывная деятельность».

Ким был задержан в аэропорту в тот момент, когда с женой собирался покинуть КНДР и вылететь в КНР. До этого он примерно месяц преподавал в Пхеньянском университете науки и технологий.

Комментарии
5
Alex Heavy
Вот это правильно, американскими законами и по Америке.
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валерий малютин
молодец Ын........не только янки могут хватать людей по всему миру
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Ирина Кондрачкова
А что?
Никто ведь не мешает властям Луганской и Донецкой республик назвать Украину ОККУПАНТАМИ их территорий?
Ан нет...
ТЯМУ не хватает или команду ждут...
От кого? От КНДР?
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