КНДР подтвердила задержание американца за «враждебные действия»
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Власти КНДР подтвердили, что в конце апреля задержали гражданина США, сообщает в среду северокорейское агентство ЦТАК.
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Власти КНДР подтвердили, что в конце апреля задержали гражданина США, сообщает в среду северокорейское агентство ЦТАК.
ЦТАК отмечает, что 58-летний американский профессор Тони Ким был задержан 22 апреля в аэропорту Пхеньяна. Его корейское имя — Ким Сан Док.
Его обвиняют во «враждебных криминальных действиях, цель которых — подрывная деятельность».
Ким был задержан в аэропорту в тот момент, когда с женой собирался покинуть КНДР и вылететь в КНР. До этого он примерно месяц преподавал в Пхеньянском университете науки и технологий.
Никто ведь не мешает властям Луганской и Донецкой республик назвать Украину ОККУПАНТАМИ их территорий?
Ан нет...
ТЯМУ не хватает или команду ждут...
От кого? От КНДР?