Из-за лесных пожаров МЧС усиливает авиационную группировку на Урале

«Руководство Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск) передислоцирует сразу две единицы авиационной техники в Свердловскую область… Воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спасательных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу огня для жилья и соцобъектов», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Кроме того, при необходимости группировка авиации МЧС на Среднем Урале будет оказывать помощь населенным пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.

В Свердловскую область перебазированы вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Вертолет будет применяться для ликвидации возгораний с воздуха и для доставки специалистов лесоохраны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природных пожаров. Авиация будет работать в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Кроме того для оперативного обнаружения очагов возгорания используются данные космического мониторинга.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», перебазированный вертолет Ми-8 уже учувствовал в тушении пожара под Березовским. Он сбросил 50 тонн воды на очаг горения, предотвратив распространение огня на населенный пункт.

Напоминаем, на Среднем Урале по данным на 2 мая действует 5 лесных пожаров общей площадью 66,5 гектара, 4 из них локализовано. Переход лесных пожаров на населенные пункты в регионе не допущен. Евгений Куйвашев поручил руководству департамента лесного хозяйства принять исчерпывающие меры по оперативному реагированию на природные пожары, обеспечить безопасность населенных пунктов и инфраструктурных объектов.