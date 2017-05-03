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10:55 (мск), источник: УралПолит.ру

Из-за лесных пожаров МЧС усиливает авиационную группировку на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. МЧС России в связи с ухудшением обстановки с лесными пожарами усиливает авиационную группировку на Среднем Урале. Авиация будет использоваться для защиты от огня населенных пунктов.

«Руководство Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск) передислоцирует сразу две единицы авиационной техники в Свердловскую область… Воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спасательных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу огня для жилья и соцобъектов», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Кроме того, при необходимости группировка авиации МЧС на Среднем Урале будет оказывать помощь населенным пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.

В Свердловскую область перебазированы вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Вертолет будет применяться для ликвидации возгораний с воздуха и для доставки специалистов лесоохраны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природных пожаров. Авиация будет работать в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Кроме того для оперативного обнаружения очагов возгорания используются данные космического мониторинга.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», перебазированный вертолет Ми-8 уже учувствовал в тушении пожара под Березовским. Он сбросил 50 тонн воды на очаг горения, предотвратив распространение огня на населенный пункт.

Напоминаем, на Среднем Урале по данным на 2 мая действует 5 лесных пожаров общей площадью 66,5 гектара, 4 из них локализовано. Переход лесных пожаров на населенные пункты в регионе не допущен. Евгений Куйвашев поручил руководству департамента лесного хозяйства принять исчерпывающие меры по оперативному реагированию на природные пожары, обеспечить безопасность населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

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