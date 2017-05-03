В Уфе на демском железнодорожном мосту нашли мертвого человека

Трагедия произошла в среду, 3 мая, в Демском районе Уфы. На железнодорожном мосту собралась толпа людей, которые нашли мужчину, лежащего на асфальте. Уфимец схватился за сердце и просил помочь ему.

Очевидцы вызвали бригаду медиков скорой помощи и попытались самостоятельно оказать первую помощь железнодорожнику. Но все попытки оказались тщетными.

— Мужчина скончался. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб, — объяснили прохожие, которые были в сотрудником вагонного депо до последнего.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.