В Уфе на демском железнодорожном мосту нашли мертвого человека
Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи ничем не смогла помочь мужчине.
Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи ничем не смогла помочь мужчине.
Трагедия произошла в среду, 3 мая, в Демском районе Уфы. На железнодорожном мосту собралась толпа людей, которые нашли мужчину, лежащего на асфальте. Уфимец схватился за сердце и просил помочь ему.
Очевидцы вызвали бригаду медиков скорой помощи и попытались самостоятельно оказать первую помощь железнодорожнику. Но все попытки оказались тщетными.
— Мужчина скончался. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб, — объяснили прохожие, которые были в сотрудником вагонного депо до последнего.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.