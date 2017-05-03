Экс-сотрудница банка в Крыму присвоила себе 2,5 млн руб клиентских средств

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным силовиков, 29-летняя крымчанка с мая 2014 года по август 2016 работала в одном из отделений банка и, используя свое служебное положение, осуществляла выпуск банковских карт, которые потом оставляла себе. Позже она обналичивала средства и присваивала их.

После того, как схема была раскрыта, руководство банка сотрудницу уволило и сообщило о данном факте в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а банк полностью компенсировал своим клиентам нанесенный ущерб. В отношении крымчанки возбуждены сразу три уголовных дела по статьям «кража», «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и «присвоение или растрата». Максимальное наказание, которое грозит крымчанке — шесть лет лишения свободы.