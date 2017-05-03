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11:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Строительная техника оставила без газа тринадцать домов в Хабаровске

Виновника происшествия пока не нашли.

Источник: Reuters

В Хабаровске жильцы 132 квартир лишились газа по вине неизвестного водителя. Инцидент произошел еще в понедельник, однако ремонтные работы идут по сих пор, сообщает портал «Губерния».

Как рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», 1 мая в аварийно-диспетчерскую службу позвонили жильцы дома № 26 на улице Краснореченской. Они рассказали, что уличный газопровод повредила крупногабаритная машина. На месте аварийная бригада обнаружила повреждение наружных газовых сетей на фасадах двух соседних домов, а также деформацию стальных опор и пролета газопровода в надземном переходе между зданиями.

В результате происшествия без газоснабжения остались жители 13 домов в Индустриальном районе города.

«Специалисты выявили серьезные повреждения газопровода. По свидетельству жильцов, виновником происшествия стал [водитель] крупногабаритной строительной техники, сейчас его разыскивает полиция. Чтобы восстановить целостность сетей, подачу топлива пришлось отключить в 13 домах. На сегодняшний день подключены уже 11, еще в двух домах продолжаются восстановительные работы», — сообщила заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко.

Как уточнила представитель пресс-службы, сейчас специалисты восстанавливают газоснабжение в домах № 24 и 26 на Краснореченской.

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