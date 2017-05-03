Строительная техника оставила без газа тринадцать домов в Хабаровске
Виновника происшествия пока не нашли.
Виновника происшествия пока не нашли.
В Хабаровске жильцы 132 квартир лишились газа по вине неизвестного водителя. Инцидент произошел еще в понедельник, однако ремонтные работы идут по сих пор, сообщает портал «Губерния».
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В результате происшествия без газоснабжения остались жители 13 домов в Индустриальном районе города.
«Специалисты выявили серьезные повреждения газопровода. По свидетельству жильцов, виновником происшествия стал [водитель] крупногабаритной строительной техники, сейчас его разыскивает полиция. Чтобы восстановить целостность сетей, подачу топлива пришлось отключить в 13 домах. На сегодняшний день подключены уже 11, еще в двух домах продолжаются восстановительные работы», — сообщила заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко.
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