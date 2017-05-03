Семиклассник сломал ногу во время прыжка с грузового поезда в Хабаровске

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

В дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о доставлении в детский травмпункт Хабаровска 14-летнего подростка с переломом лодыжки и ушибами мягких тканей. Сотрудники полиции установили, что двое подростков, учащихся 7-го класса одной из школ краевой столицы решили развлечься, и прокатиться в грузовом поезде, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

На станции Амур подростки запрыгнули в проезжающий грузовой поезд. В составе находилось более 40 вагонов и соответственно, машинист поезда не заметил «зацеперов».

Проехав около 100 метров, мальчики спрыгнули на землю, и при падении один из школьников сломал ногу.

— На данный момент жизни подростка ничего не угрожает, — сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Марина Пискунова. — Можно считать, что ему просто повезло. Развлечения и игры вблизи железнодорожной инфраструктуры просто неприемлемы. Как показывает статистика, основной причиной травмирования детей и подростков в зоне движения поездов является нарушение правил безопасности.

Оба правонарушителя ученики одной из школ Северного округа краевой столицы, ребята из благополучных семей, в поле зрения правоохранительных органов не попадали, в школе и дома на хорошем счету. Зачем ребята подвергали свою жизнь и здоровье опасности пояснить стражам правопорядка не смогли.

С подростками и их одноклассниками инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении.