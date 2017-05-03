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12:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Подросток, одолживший у знакомой машину, сбил 8-летнюю девочку на Кубани

Краснодар, 3 мая, KrasnodarMedia. 16-летний подросток, одолжив у знакомой машину, чтобы покататься, сбил переходившую дорогу 8-летнюю девочку в Анапе, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Блокнот Краснодар».

Инцидент произошел вечером 29 апреля на улице Северной в Анапе.

16-летний парень одолжил у своей знакомой машину, чтобы покататься по городу. В районе 19:00 он ехал по улице Северной, не справился с управлением и сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу. Потерпевшую с места ДТП с различными травмами увезла в местную больницу скорая помощь. Парень скрылся в неизвестном направлении.

Однако подростка полиция задержала буквально через несколько минут на одной из соседних улиц. Оказалось, что у него нет опыта езды на автомобиле и водительских прав. По факту полиция проводит проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что на молодого человека составили протокол за езду без прав, а на хозяйку машины за то, что она дала свой автомобиль человеку без удостоверения, сообщает «Блокнот Краснодар».

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