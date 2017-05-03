Подросток, одолживший у знакомой машину, сбил 8-летнюю девочку на Кубани

Инцидент произошел вечером 29 апреля на улице Северной в Анапе.

16-летний парень одолжил у своей знакомой машину, чтобы покататься по городу. В районе 19:00 он ехал по улице Северной, не справился с управлением и сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу. Потерпевшую с места ДТП с различными травмами увезла в местную больницу скорая помощь. Парень скрылся в неизвестном направлении.