Пожар на площади 100 кв.м. произошел в заброшенном здании в Нижегородской области из-за детской шалости

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Пристанционная в р.п. Бутурлино поступило в ведомство в 17:09 2 мая.

Согласно информации, в результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка здания на общей площади 100 кв.м.

Как выяснилось, двое 10-летних мальчиков часто приходили в здание, чтобы поиграть. На этот раз ребята взяли с собой спички и решили поджечь банку с краской, стоявшую на полу. Она мгновенно воспламенилась, что и привело к пожару. Известно, что сами дети в результате пожара не пострадали.

Всего за 2 мая поступили сообщения о 12-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 2 из них зарегистрированы в областном центре. Огнём повреждены 3 личных жилых дома, 9 строений и 3 автомобиля.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок получил ожог дыхательных путей первой степени на пожаре в Нижегородской области.