Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пожар на площади 100 кв.м. произошел в заброшенном здании в Нижегородской области из-за детской шалости

Нижний Новгород. 3 мая. НТА-Приволжье — Пожар на площади 100 кв.м. произошел в заброшенном здании в Нижегородской области из-за детской шалости.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Пристанционная в р.п. Бутурлино поступило в ведомство в 17:09 2 мая.

Согласно информации, в результате пожара сгорела кровля, внутренняя отделка здания на общей площади 100 кв.м.

Как выяснилось, двое 10-летних мальчиков часто приходили в здание, чтобы поиграть. На этот раз ребята взяли с собой спички и решили поджечь банку с краской, стоявшую на полу. Она мгновенно воспламенилась, что и привело к пожару. Известно, что сами дети в результате пожара не пострадали.

Всего за 2 мая поступили сообщения о 12-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 2 из них зарегистрированы в областном центре. Огнём повреждены 3 личных жилых дома, 9 строений и 3 автомобиля.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок получил ожог дыхательных путей первой степени на пожаре в Нижегородской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на НАТО в Кабуле
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Боярский, Харатьян и другие гости праздника каскадеров В праздновании первого Дня каскадера в московском Доме кино приняли участие любимые артисты
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь