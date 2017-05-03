ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
В результате взрыва, осуществленного смертником, погибли не менее восьми человек, еще 25 получили ранения.
В результате взрыва, осуществленного смертником, погибли не менее восьми человек, еще 25 получили ранения.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв бомбы, происшедший в столице Афганистана и направленный против военнослужащих НАТО, сообщило агентство Reuters.