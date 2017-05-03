Пьяный студент вуза в Иркутске до смерти избил приятеля
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали учащегося 3-го курса одного из вузов Иркутска, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил своего 22-летнего знакомого. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения сроком до 10 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
2 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Байкальской в Иркутске обнаружено тело 22-летнего мужчины со следами насильственной смерти.
«Сотрудниками Росгвардии в ходе проведения
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.