Пьяный студент вуза в Иркутске до смерти избил приятеля

Сотрудники правоохранительных органов задержали учащегося 3-го курса одного из вузов Иркутска, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил своего 22-летнего знакомого. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения сроком до 10 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

2 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Байкальской в Иркутске обнаружено тело 22-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

«Сотрудниками Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался студент 3-го курса одного из иркутских вузов. Следователям СКР он пояснил, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в состоянии алкогольного опьянения причинил студенту 4-го курса этого же учебного заведения телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.