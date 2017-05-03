В Енисейском районе введен режим ЧС из-за сибирского шелкопряда

Работники лесного хозяйства продолжают замечать массовые вспышки сибирского шелкопряда в Енисейском районе. Спецпрепаратами будут обработаны территории, прилегающие к населенным пунктам, и ценные леса общей площадью более 260 тыс га.

«В настоящее время приобретены спецпрепараты — “Лепидоцид СК” и “Димилин СП” — для весенней авиаобработки территории. Сейчас в очагах специалисты проводят наблюдения за выходом сибирского шелкопряда из подстилки. Мероприятия по уничтожению вредителя начнутся сразу после его подъема в крону деревьев», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства края Дмитрий Селин.

Уже заключены договоры на 19 воздушных судов, 5 из которых будут базироваться в Ярцево, остальные — в Енисейске.

Напомним, что в прошлом месяце Красноярский край получил порядка 550 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с сибирским шелкопрядом. Свыше 392 млн выделены правительством РФ, 157 млн — Рослесхозом. Общий объем средств, которые направлены на уничтожение насекомых-вредителей, составляет 850 млн рублей.

На август-сентябрь 2017 года запланирован второй этап мероприятий по борьбе с шелкопрядом. Тогда будут обрабатывать пораженные места, используя препарат «Клонрин, КЭ».

Известно, что в Красноярском крае по вине этого насекомого было поражено свыше 800 тыс. га леса, в Томской области — свыше 500 тыс. га, в Иркутской области — свыше 30 тыс. га, в Кемеровской области — свыше 20 тыс. га. Причиной эпидемии зачастую выступает жаркая погода. Для сибирского шелкопряда это благоприятный климат для размножения.