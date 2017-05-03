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18:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Автомобили Toyota, ВАЗ, Honda и УАЗ угоняют чаще других в Иркутской области

В Иркутской области чаще всего угоняют автомобили Toyota, ВАЗ, Honda и УАЗ. Такой анти-хит-парад моделей составили полицейские Прибайкалья.

Удивительно, но обращают внимание преступники и на цвет машин. Большая вероятность, что угонят авто в белом и серебристом кузове. Наименьшей популярностью пользуются Hyundai, KIA, Lexus, Mitsubishi и Subaru. С начала 2017 года в области раскрыто 100 угонов транспорта. Половину преступлений совершили в Иркутске.

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