Автомобили Toyota, ВАЗ, Honda и УАЗ угоняют чаще других в Иркутской области

Удивительно, но обращают внимание преступники и на цвет машин. Большая вероятность, что угонят авто в белом и серебристом кузове. Наименьшей популярностью пользуются Hyundai, KIA, Lexus, Mitsubishi и Subaru. С начала 2017 года в области раскрыто 100 угонов транспорта. Половину преступлений совершили в Иркутске.