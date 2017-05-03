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11:30 (мск), источник: ДЕЙТА

За 23 человека уголовное дело завели на жительницу Приморья

Перед судом предстанет жительница Уссурийска, обвиняемая в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Окончено расследование уголовного дела по обвинению 54-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении.

В ходе расследования уголовного дела установлено, в период с ноября 2016 по февраль 2017 года она поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 23 иностранных гражданина, прибывших из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Сотрудники полиции установили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ирина Петрова.

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