За 23 человека уголовное дело завели на жительницу Приморья
Перед судом предстанет жительница Уссурийска, обвиняемая в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания, об этом сообщает ИА «Дейта».
Перед судом предстанет жительница Уссурийска, обвиняемая в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания, об этом сообщает ИА «Дейта».
Окончено расследование уголовного дела по обвинению 54-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении.
В ходе расследования уголовного дела установлено, в период с ноября 2016 по февраль 2017 года она поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 23 иностранных гражданина, прибывших из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Сотрудники полиции установили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.
По данному факту было возбуждено уголовное. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ирина Петрова.