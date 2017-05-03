За 23 человека уголовное дело завели на жительницу Приморья

Окончено расследование уголовного дела по обвинению 54-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении.

В ходе расследования уголовного дела установлено, в период с ноября 2016 по февраль 2017 года она поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 23 иностранных гражданина, прибывших из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Сотрудники полиции установили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ирина Петрова.