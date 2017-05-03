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11:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина скончался на пороге центральной районной больницы в Куйбышеве

Не успели или не оказали помощь? Видеозапись, на которой умирает мужчина, появилась сегодня в социальных сетях.

На кадрах — Центральная районная больница города Куйбышев. На парковке лежит человек без сознания. Рядом люди. Среди них — женщина в белом халате. Как нам удалось узнать — на видео действительно медработники.

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