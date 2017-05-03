Ночью загорелось общежитие Самарского университета: из здания эвакуировали 140 человек
Во вторник, 2 мая, около 11 часов вечера в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар, сообщили ProGorodSamara.ru очевидцы.
Во вторник, 2 мая, около 11 часов вечера в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар, сообщили ProGorodSamara.ru очевидцы.
На восьмом этаже в одной из комнат загорелись домашние вещи.
В результате происшествия никто не пострадал. В комнате, где начался пожар, на тот момент никого не было. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка.