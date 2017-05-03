Ночью загорелось общежитие Самарского университета: из здания эвакуировали 140 человек

На восьмом этаже в одной из комнат загорелись домашние вещи. Из-за пожара из здания эвакуировали 140 человек. По данным ГУ МЧС, пожар начался в 23:15, на его ликвидацию выезжали 30 огнеборцев и 12 единиц техники. Пламя, которое распространилось на площади 15 кв. м, удалось потушить в 23:49.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате, где начался пожар, на тот момент никого не было. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная проводка.