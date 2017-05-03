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11:51 (мск), источник: dostup1.ru

Четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП в Челябинске

От столкновения ВАЗ изменил направление движения и произвел наезд на дорожный знак и опору электропередачи.

Четыре человека, включая двух детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее сообщалось, что 2 мая около двух часов дня в районе дома 14-А на Свердловском тракте (Курчатовский район) столкнулись ВАЗ-21074 и ГАЗ-172413.

По уточненной информации, 39-летняя женщина, управляя ВАЗ, перестраиваясь, не убедилась в безопасности маневра, совершила касательное столкновение с двигавшимся попутно ГАЗ.

«От столкновения ВАЗ изменил направление движения и произвел наезд на дорожный знак и опору электропередачи. Травмы получили водитель и три пассажира, в том числе девочка и мальчик 2013 и 2016 годов рождения. Они доставлены в больницу», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Там уточнили, что в момент происшествия дети находились в специальных удерживающих устройствах и только благодаря этому избежали тяжелых травм.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 109 аварий, шесть человек получили травмы. От управления было отстранено 12 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, и 8 — не имеющих прав либо лишенных их.

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