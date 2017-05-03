В Озерске второй день не могут потушить лесной пожар
Город заволокло дымом.
Город заволокло дымом.
В Озерске со вчерашнего дня не могут справиться с лесным пожаром. Возгорание произошло днем 2 мая. Огонь распространился на огромной площади и приблизился к дороге возле поселка Татыш — ее пришлось перекрыть.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Сейчас спасатели продолжают тушить пламя. На данный момент угрозы для населенных пунктов, садовых товариществ и промышленных объектов нет. Работа спасателей осложняется
Стоит добавить, что