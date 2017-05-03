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17:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Фальшивый риелтор похитила у волгоградцев 32 миллиона рублей

Следователи следственной части ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД по региону, с 2009 по 2012 год 31-летняя ранее судимая волгоградка украла крупные суммы денег у одиннадцати человек, представляясь им риелтором.

Известно, что деньги она брала у граждан под предлогом получения аванса за продаваемые квартиры. Всего таким образом она похитила 2 миллиона рублей. Выяснилось, что с апреля по октябрь 2014 года дама в сговоре с директором одной из строительных фирм, путем обмана, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома, получила денежные средства от 24-х граждан. Сумма сборов превысила 30 миллионов рублей. Эти деньги она также похитила.

За 8 миллионов рублей она приобрела дорогостоящий автомобиль «Порш», оформила который на свою знакомую. Затем переоформила машину на третье лицо, — совершенные сделки носили мнимый характер.

Таким образом мошенница причинила ущерб гражданам на сумму свыше 32 миллионов рублей.

Возбужденно уголовное дело по ч.ч. 3,4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном и особо крупном размере», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда.

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