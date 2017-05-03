Фальшивый риелтор похитила у волгоградцев 32 миллиона рублей
Следователи следственной части ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества.
Следователи следственной части ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества.
Как сообщают ВДТВ в
Известно, что деньги она брала у граждан под предлогом получения аванса за продаваемые квартиры. Всего таким образом она похитила 2 миллиона рублей. Выяснилось, что с апреля по октябрь 2014 года дама в сговоре с директором одной из строительных фирм, путем обмана, под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома, получила денежные средства от 24-х граждан. Сумма сборов превысила 30 миллионов рублей. Эти деньги она также похитила.
За 8 миллионов рублей она приобрела дорогостоящий автомобиль «Порш», оформила который на свою знакомую. Затем переоформила машину на третье лицо, — совершенные сделки носили мнимый характер.
Таким образом мошенница причинила ущерб гражданам на сумму свыше 32 миллионов рублей.
Возбужденно уголовное дело по ч.ч. 3,4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном и особо крупном размере», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда.