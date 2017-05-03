Напавшим на Варламова выписали штраф в 500 рублей

В сообщении сказано, что в результате проверок было установлено, что правонарушителями являются пять человек. Братья Сергей и Михаил Шевченко получили наказание в виде административного ареста на двое суток. Еще троим предстоит выплатить штраф.

«Решением суда от 27.04.2017 Пузанов привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Горяинов и Пыхтин решениями суда от 29.04.2017 также привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — сказано в сообщении.

Варламов заявил, что намерен добиваться уголовного дела для всех причастных. Ранее его адвокат Андрей Сабинин обратился в прокуратуру Ставропольского края с заявлением, в котором просит проверить факты нападения на блогера. Он заявил, что считает действия нападавших не мелким хулиганством и их нужно квалифицировать по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений».

Во время визита Варламова в Ставрополь 26 апреля его дважды облили зеленкой, а также высыпали на него муку. В результате у блогера была повреждена одежда и квадрокоптер стоимостью более 80 тысяч рублей.