Напавшим на Варламова выписали штраф в 500 рублей
Напавшим на блогера Илью Варламова вынесли административный штраф в виде 500 рублей. В возбуждении уголовного дела в связи с двумя нападениями отказано.
Напавшим на блогера Илью Варламова вынесли административный штраф в виде 500 рублей. В возбуждении уголовного дела в связи с двумя нападениями отказано.
Об этом Варламов сообщил на своем сайте, приведя материалы ставропольской полиции.
В сообщении сказано, что в результате проверок было установлено, что правонарушителями являются пять человек. Братья Сергей и Михаил Шевченко получили наказание в виде административного ареста на двое суток. Еще троим предстоит выплатить штраф.
«Решением суда от
Варламов заявил, что намерен добиваться уголовного дела для всех причастных. Ранее его адвокат Андрей Сабинин обратился в прокуратуру Ставропольского края с заявлением, в котором просит проверить факты нападения на блогера. Он заявил, что считает действия нападавших не мелким хулиганством и их нужно квалифицировать по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений».
Во время визита Варламова в Ставрополь 26 апреля его дважды облили зеленкой, а также высыпали на него муку. В результате у блогера была повреждена одежда и квадрокоптер стоимостью более 80 тысяч рублей.