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12:14 (мск), источник: Афиша Daily

Напавшим на Варламова выписали штраф в 500 рублей

Напавшим на блогера Илью Варламова вынесли административный штраф в виде 500 рублей. В возбуждении уголовного дела в связи с двумя нападениями отказано.

Об этом Варламов сообщил на своем сайте, приведя материалы ставропольской полиции.

В сообщении сказано, что в результате проверок было установлено, что правонарушителями являются пять человек. Братья Сергей и Михаил Шевченко получили наказание в виде административного ареста на двое суток. Еще троим предстоит выплатить штраф.

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«Решением суда от 27.04.2017 Пузанов привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Горяинов и Пыхтин решениями суда от 29.04.2017 также привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) к наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — сказано в сообщении.

Варламов заявил, что намерен добиваться уголовного дела для всех причастных. Ранее его адвокат Андрей Сабинин обратился в прокуратуру Ставропольского края с заявлением, в котором просит проверить факты нападения на блогера. Он заявил, что считает действия нападавших не мелким хулиганством и их нужно квалифицировать по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений».

Во время визита Варламова в Ставрополь 26 апреля его дважды облили зеленкой, а также высыпали на него муку. В результате у блогера была повреждена одежда и квадрокоптер стоимостью более 80 тысяч рублей.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
На лицо злостное хулиганство совершённое группой лиц по предварительному сговору . Пусям 2 года ни за что кинули ,т.е. по статье , которой тогда ещё и не было . А тут явное нападение . Ну и напомню , что "зелёнка " это хим. спиртовая смесь способная нанести ожог глаз вплоть до потери зрения . Если б я Путина так облил , то сколько б мне впаяли и по какой статье???
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porter
С такими штрафами блогеров за год изведут как класс...
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