Участники турнира «Что? Где? Когда?» в Удмуртии заразились норовирусом

В ночь на вторник в детском лагере «Дружба» в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат России по «Что? Где? Когда?», произошло массовое заболевание участников. По последним данным в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из которых это взрослые, остальные — подростки 14−18 лет. Врачи диагностировали у госпитализированных ротавирусную и норовирусную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело.
«По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике”, установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ “Дружба”, в объектах окружающей среды, от заболевших детей», — говорится в сообщении удмуртского Роспотребнадзора.
Эпидемиологи считают, что заболевание распространилось через пищу и в результате грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой лагеря.
«В настоящее время эпидемиологи продолжают санитарные меры в учреждении, а так же участвуют в организации медико-санитарного сопровождения при вывозе детей из лагеря», — пояснил агентству представитель ведомства.
По данным минздрава Удмуртии, пострадавшие дети приехали в регион на всероссийский турнир по «Что? Где? Когда?» из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.