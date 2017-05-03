Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Меркель обратилась к Путину с просьбой, касающейся Чечни
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
13:19 (мск), источник: РИА Новости

Участники турнира «Что? Где? Когда?» в Удмуртии заразились норовирусом

УФА, 3 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. По результатам лабораторных исследований норовирусная инфекция была найдена у поваров детского лагеря в Удмуртии, где накануне произошло массовое заболевание среди детей — участников турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», сообщил РИА Новости представитель республиканского управления Роспотребнадзора.

В ночь на вторник в детском лагере «Дружба» в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат России по «Что? Где? Когда?», произошло массовое заболевание участников. По последним данным в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из которых это взрослые, остальные — подростки 14−18 лет. Врачи диагностировали у госпитализированных ротавирусную и норовирусную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике”, установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ “Дружба”, в объектах окружающей среды, от заболевших детей», — говорится в сообщении удмуртского Роспотребнадзора.

Эпидемиологи считают, что заболевание распространилось через пищу и в результате грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой лагеря.

«В настоящее время эпидемиологи продолжают санитарные меры в учреждении, а так же участвуют в организации медико-санитарного сопровождения при вывозе детей из лагеря», — пояснил агентству представитель ведомства.

По данным минздрава Удмуртии, пострадавшие дети приехали в регион на всероссийский турнир по «Что? Где? Когда?» из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Германия как девушка, мечтающая выйти замуж, да мешает дядька'
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Боярский, Харатьян и другие гости праздника каскадеров В праздновании первого Дня каскадера в московском Доме кино приняли участие любимые артисты
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь