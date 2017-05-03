Участники турнира «Что? Где? Когда?» в Удмуртии заразились норовирусом

В ночь на вторник в детском лагере «Дружба» в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат России по «Что? Где? Когда?», произошло массовое заболевание участников. По последним данным в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из которых это взрослые, остальные — подростки 14−18 лет. Врачи диагностировали у госпитализированных ротавирусную и норовирусную инфекцию. Следователи возбудили уголовное дело.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике”, установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ “Дружба”, в объектах окружающей среды, от заболевших детей», — говорится в сообщении удмуртского Роспотребнадзора.