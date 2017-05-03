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11:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Гастарбайтеры отправятся в колонию за нападения на хабаровчан

Молодые люди хотели «подзаработать» перед возвращением на родину.

В Центральном районном суде вынесен приговор двоим уроженцам Средней Азии, которые в январе нынешнего года совершили серию уличных грабежей, сообщает портал «Губерния». 19-летний молодой человек и его 20-летний приятель приехали в Хабаровск на заработки, однако найти подходящую работу им не удалось. Мужчины собирались вернуться на родину, но решили не ехать с пустыми руками.

«Подсудимые за одну ночь совершили четыре нападения на хабаровчан, причинив потерпевшим ущерб порядка 110 тысяч рублей. На следующий день после совершения преступлений злоумышленники должны были вылететь с территории краевой столицы, но были задержаны сотрудниками уголовного розыска», — рассказала специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Гастарбайтеры сотрудничали со следствием и заключили досудебное соглашение в надежде смягчить приговор.

«Оба подсудимых, признав свою вину, возместили не только материальный, но и моральный ущерб каждому из четверых потерпевших — от 20 до 25 тысяч рублей», -сообщила старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Виктория Зажигаева.

Одного из молодых людей суд приговорил к году лишения свободы; его товарищу в колонии общего режима придется провести на шесть месяцев больше.

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