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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за паводка деревню отрезало от «большой земли»

На этот раз затопило Кармаскалинский район.

В Башкирии затопило деревню Бельский, что в Кармаскалинском районе республики, — сообщает телеканал «ГТРК».

Разлившаяся река Белая разделила деревню Бельскую на две части. О местной дороге сейчас напоминает только маленький островок с деревьями, Сейчас по населенному пункту можно передвигаться только на лодке или в высоких болотных сапогах. От земли отрезало и единственный деревенский магазин. Теперь продукты в него завозят на лодке.

— Мы заранее ко всему подготовились — подняли все запасы из погребов. За продуктами сейчас неудобно ездить, — рассказывает местная жительница.

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