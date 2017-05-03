В Краснодаре женщину осудили за мошенничество на 35 млн рублей

Фигуранткой уголовного дела была 35-летняя Светлана Рожкова. Ее признали виновной в шести преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В суде установили, что с мая 2014 по апрель 2015 года женщина рассказывала о себе, как о человеке, который может через руководство администрации Краснодарского края помочь предпринимателям в победе на аукционе по строительству детского сада, нового корпуса санатория «Полярная звезда» в Анапе, объектов социального назначения для работников администрации Сочи и трассы в Майкопе. Она выражала готовность помочь в редоставлении земельных участков в Краснодаре на проезде 1-й Лиговский и улице Красных Партизан. При этом участки не были сформированы, принадлежали другим лицам, а аукционы по строительству вышеуказанных объектов не проводились и их проведение не ожидалось.

Рожкова получала от предпринимателей деньги за оказанное мнимое содействие — от 1 до 22 млн рублей. Общий ущерб превысил 35 млн рублей. В апреле 2015 года Рожкову задержали при передаче денег.

Суд назначил фигурантке наказание в шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей. Суд удовлетворил гражданские иски пострадавших о возмещении вреда, причиненного преступлениями.