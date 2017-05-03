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12:15 (мск), источник: Новый Калининград

В лагере под Ижевском пострадали двое детей из Калининграда

В ночь на вторник в детском лагере под Ижевском произошло отравление подростков.

Источник: Новый Калининград

Среди пострадавших в результате массового отравления подростков в лагере под Ижевском есть двое детей из Калининграда. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в управлении Роспотребнадзора в ответ на информационный запрос.

Всего в детском лагере «Дружба» под Ижевском находится десять детей и двое взрослых сопровождающих из Калининграда. «Сейчас госпитализированным детям гораздо лучше чем вчера. Когда мы вернемся в Калининград, зависит только от выписки наших ребят», — пояснил один из сопровождающих Руфат.

Напомним, в ночь на вторник в детском лагере «Дружба» под Ижевском произошло массовое отравление подростков, которые принимали участие в чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?».

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