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12:11 (мск), источник: ТАСС

В Черниговской области украли памятник Марку Бернесу

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Скульптуру советского актера и певца Марка Бернеса украли в Нежине Черниговской области. Об этом сегодня сообщил в Facebook депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Лозовой.

«В Нежине на Черниговщине украли памятник Марку Бернесу в Графском парке», — написал он.

На прикрепленной к сообщению фотографии видно, что злоумышленники оставили на месте лишь каменный постамент с надписью «Я люблю тебя, жизнь», фигура сидящего с гитарой Бернеса исчезла.

По мнению Лозового, памятник могли украсть, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Депутат также сообщил, что в связи с кражей обратился в правоохранительные органы.

Памятник Марку Бернесу в Нежине, на родине актера, был установлен в 2011 году к 100-летию со дня его рождения и «воспроизводит» кадр из известного советского фильма «Два бойца».

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