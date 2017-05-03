В Черниговской области украли памятник Марку Бернесу

«В Нежине на Черниговщине украли памятник Марку Бернесу в Графском парке», — написал он.

На прикрепленной к сообщению фотографии видно, что злоумышленники оставили на месте лишь каменный постамент с надписью «Я люблю тебя, жизнь», фигура сидящего с гитарой Бернеса исчезла.

По мнению Лозового, памятник могли украсть, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Депутат также сообщил, что в связи с кражей обратился в правоохранительные органы.

Памятник Марку Бернесу в Нежине, на родине актера, был установлен в 2011 году к 100-летию со дня его рождения и «воспроизводит» кадр из известного советского фильма «Два бойца».