Девочку, которую сбил пьяный лихач, на вертолёте доставят в Пермь
Второй пострадавший ребёнок идёт на поправку.
Второй пострадавший ребёнок идёт на поправку.
Вертолет санавиации вылетел 3 мая утром за четырёхлетней девочкой, пострадавшей в ДТП в деревне Атняшка Чернушинского района, сообщает
На борту вертолёта находятся
По информации минздрава, маленькая пациентка в сознании, транспортабельна. После прилёта в Пермь девочка будет проходить лечение в краевой детской клинической больнице.
Как сообщил заведующий
Напомним, вечером 1 мая в Чернушинском районе пьяный водитель «семёрки» сбил двух детей. С места ДТП он скрылся. Полиция устроила погоню. Нарушитель пытался уйти от преследования.
Чтобы задержать опасного водителя, полицейские подставили под удар свой автомобиль. Алкотестер показал у мужчины сильное опьянение.