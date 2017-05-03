Девочку, которую сбил пьяный лихач, на вертолёте доставят в Пермь

Вертолет санавиации вылетел 3 мая утром за четырёхлетней девочкой, пострадавшей в ДТП в деревне Атняшка Чернушинского района, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

На борту вертолёта находятся врач-реаниматолог и медицинская сестра. Они будут сопровождать малышку и контролировать ее состояние во время перелета.

По информации минздрава, маленькая пациентка в сознании, транспортабельна. После прилёта в Пермь девочка будет проходить лечение в краевой детской клинической больнице.

Как сообщил заведующий реанимационно-консультативным центром краевой детской больницы Владимир Бартули, девочке потребуется помощь сразу нескольких специалистов, в том числе нейрохирурга. Второй пострадавший малыш уже идёт на поправку. Мальчик будет проходить лечение в местной больнице.

Напомним, вечером 1 мая в Чернушинском районе пьяный водитель «семёрки» сбил двух детей. С места ДТП он скрылся. Полиция устроила погоню. Нарушитель пытался уйти от преследования.

Чтобы задержать опасного водителя, полицейские подставили под удар свой автомобиль. Алкотестер показал у мужчины сильное опьянение.