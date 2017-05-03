Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Королевская семья показала фото подросшей принцессы Шарлотты
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Девочку, которую сбил пьяный лихач, на вертолёте доставят в Пермь

Второй пострадавший ребёнок идёт на поправку.

Вертолет санавиации вылетел 3 мая утром за четырёхлетней девочкой, пострадавшей в ДТП в деревне Атняшка Чернушинского района, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

На борту вертолёта находятся врач-реаниматолог и медицинская сестра. Они будут сопровождать малышку и контролировать ее состояние во время перелета.

По информации минздрава, маленькая пациентка в сознании, транспортабельна. После прилёта в Пермь девочка будет проходить лечение в краевой детской клинической больнице.

Как сообщил заведующий реанимационно-консультативным центром краевой детской больницы Владимир Бартули, девочке потребуется помощь сразу нескольких специалистов, в том числе нейрохирурга. Второй пострадавший малыш уже идёт на поправку. Мальчик будет проходить лечение в местной больнице.

Напомним, вечером 1 мая в Чернушинском районе пьяный водитель «семёрки» сбил двух детей. С места ДТП он скрылся. Полиция устроила погоню. Нарушитель пытался уйти от преследования.

Чтобы задержать опасного водителя, полицейские подставили под удар свой автомобиль. Алкотестер показал у мужчины сильное опьянение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый участник шоу «Дом-2» родом из Рязани
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на НАТО в Кабуле
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Боярский, Харатьян и другие гости праздника каскадеров В праздновании первого Дня каскадера в московском Доме кино приняли участие любимые артисты
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь