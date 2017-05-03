Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
На границе с Белоруссией задержали 39 фур с фруктами из Польши
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12:14 (мск), источник: Новости Перми

За инсценировку вооруженного налета в Перми осуждены еще два бизнесмена

Ленинский районный суд Перми 2 мая вынес обвинительный приговор Олегу Русских и Геннадию Чайкину. За инсценировку вооруженного налета в 2014 году и хищение 52,1 млн рублей бизнесмены наказаны соответственно на 6 лет и 3,5 года заключения со штрафом в 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Теперь к уголовной ответственности привлечены все 6 человек, по версии полиции причастные к инсценировке группового разбойного нападения 4 декабря 2014 года на офис ООО ИК «Регент» в Перми. Роли налетчиков исполнили москвичи Семен Кривощеков и Павел Котов. Мировой судья судебного участка № 1 Свердловского района Перми в 2015 году признал их виновными в нанесении побоев Чайкину, применил амнистию и освободил от наказания.

Непосредственный заказчик мнимого нападения Илья Черемных сознался в криминале и раскаялся. Приговором Ленинского районного суда Перми от 12 августа 2016 года он наказан на 3,5 года заключения в колонии общего режима. Соучастник группового мошенничества на сумму 52,1 млн рублей Дмитрий Рябов, также признавший вину, осужден 12 сентября 2016 года тем же судом на 4 года условного лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. На следствии Черемных и Рябов заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, изобличили соучастников. Их дела были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке — без допроса свидетелей и потерпевших, исследования всех собранных улик.

Уголовное дело Чайкина и Русских слушалось в суде с 9 февраля 2017 года.

Гособвинитель Галина Леус сочла доказанным, что пермские бизнесмены Русских, Чайкин, Черемных и Рябов под видом обналичивания 13 денежных переводов из 6 компаний завладели суммой в 52,1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, была предпринята инсценировка. По телефонному звонку Черемных не посвященные в детали всего криминального плана Кривощеков и Котов приехали из Москвы в Пермь. В указанном офисе по ул. Чкалова, 10 пневматическим пистолетом и электрошокером они несколько раз ударили Чайкина и случайного свидетеля Михаила Масленникова. Взяв из шкафа большую сумку, в которой было обещанное им вознаграждение в 1 млн рублей и муляжи многомиллионной наличности, оба скрылись. Затем Чайкин позвонил в полицию по телефону «02» и сообщил о якобы совершенном налете.

На следствии Чайкин признался в заведомо ложном доносе. В судебных заседаниях он и Русских отрицали мошенничество в своих действиях.

«Я закончил юрфак, был на практике в Ленинской прокуратуре и знаю — как все делается. Меня “закрыли” после того, как я указал — куда в Питер вывезены деньги. Я передал информацию в ФСБ», — заявил Русских еще 2 июня 2016 года при разбирательстве своей жалобы на продление ареста в Пермском краевом суде. Бизнесмен назвал фамилию полицейского, якобы получившего взятку в виде автомобиля Infiniti за его уголовное преследование. По словам Русских, «сотрудники ОБЭП» получили взятки в 3,5 — 10 млн рублей, а руководство СЧ ГСУ краевого главка МВД РФ имеет лично к нему неприязнь.

Напомним, 49-летний Чайкин был осужден 27 октября 2010 года Ленинским районным судом Нижнего Тагила за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к штрафу в 200 тыс. рублей. 42-летний Русских был осужден 18 октября 2010 года Дзержинским районным судом Перми за мошенничество в крупном размере к 4 годам условного лишения свободы. Новое наказание, которое назначил 2 мая 2017 года судья Ленинского районного суда Перми Алексей Полевщиков, будет обжаловано в апелляционном порядке — сообщила защита.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми открылся новый магазин сети «Перекресток»
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на НАТО в Кабуле
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Боярский, Харатьян и другие гости праздника каскадеров В праздновании первого Дня каскадера в московском Доме кино приняли участие любимые артисты
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь