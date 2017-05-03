За инсценировку вооруженного налета в Перми осуждены еще два бизнесмена

Теперь к уголовной ответственности привлечены все 6 человек, по версии полиции причастные к инсценировке группового разбойного нападения 4 декабря 2014 года на офис ООО ИК «Регент» в Перми. Роли налетчиков исполнили москвичи Семен Кривощеков и Павел Котов. Мировой судья судебного участка № 1 Свердловского района Перми в 2015 году признал их виновными в нанесении побоев Чайкину, применил амнистию и освободил от наказания.

Непосредственный заказчик мнимого нападения Илья Черемных сознался в криминале и раскаялся. Приговором Ленинского районного суда Перми от 12 августа 2016 года он наказан на 3,5 года заключения в колонии общего режима. Соучастник группового мошенничества на сумму 52,1 млн рублей Дмитрий Рябов, также признавший вину, осужден 12 сентября 2016 года тем же судом на 4 года условного лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. На следствии Черемных и Рябов заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, изобличили соучастников. Их дела были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке — без допроса свидетелей и потерпевших, исследования всех собранных улик.

Уголовное дело Чайкина и Русских слушалось в суде с 9 февраля 2017 года.

Гособвинитель Галина Леус сочла доказанным, что пермские бизнесмены Русских, Чайкин, Черемных и Рябов под видом обналичивания 13 денежных переводов из 6 компаний завладели суммой в 52,1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, была предпринята инсценировка. По телефонному звонку Черемных не посвященные в детали всего криминального плана Кривощеков и Котов приехали из Москвы в Пермь. В указанном офисе по ул. Чкалова, 10 пневматическим пистолетом и электрошокером они несколько раз ударили Чайкина и случайного свидетеля Михаила Масленникова. Взяв из шкафа большую сумку, в которой было обещанное им вознаграждение в 1 млн рублей и муляжи многомиллионной наличности, оба скрылись. Затем Чайкин позвонил в полицию по телефону «02» и сообщил о якобы совершенном налете.

На следствии Чайкин признался в заведомо ложном доносе. В судебных заседаниях он и Русских отрицали мошенничество в своих действиях.

«Я закончил юрфак, был на практике в Ленинской прокуратуре и знаю — как все делается. Меня “закрыли” после того, как я указал — куда в Питер вывезены деньги. Я передал информацию в ФСБ», — заявил Русских еще 2 июня 2016 года при разбирательстве своей жалобы на продление ареста в Пермском краевом суде. Бизнесмен назвал фамилию полицейского, якобы получившего взятку в виде автомобиля Infiniti за его уголовное преследование. По словам Русских, «сотрудники ОБЭП» получили взятки в 3,5 — 10 млн рублей, а руководство СЧ ГСУ краевого главка МВД РФ имеет лично к нему неприязнь.

Напомним, 49-летний Чайкин был осужден 27 октября 2010 года Ленинским районным судом Нижнего Тагила за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к штрафу в 200 тыс. рублей. 42-летний Русских был осужден 18 октября 2010 года Дзержинским районным судом Перми за мошенничество в крупном размере к 4 годам условного лишения свободы. Новое наказание, которое назначил 2 мая 2017 года судья Ленинского районного суда Перми Алексей Полевщиков, будет обжаловано в апелляционном порядке — сообщила защита.