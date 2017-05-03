Мать пострадавших детей избила следователя за вопрос

В Красноярском крае женщина избила следователя за не понравившийся ей вопрос, сообщили 3 мая в краевой прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, в марте 30-летняя жительница Казачинского обратилась к следователю в связи с тем, что в отношении ее детей было совершено преступление против половой неприкосновенности. Во время беседы, проходившей у нее дома, женщина неожиданно накинулась на женщину-следователя — она схватила ее за волосы, а затем ударила ногой. Причины этого конфликта не уточняются, в прокуратуре отметили, что инцидент, предположительно, произошел из-за не понравившегося заявительнице вопроса.

«В результате противоправных действий заявителя к следователю районного следственного отдела ГСУ СК РФ по краю применено насилие, не опасное для жизни и здоровья», — пояснили в прокуратуре.

Собранные следственным органом доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ после вручения об­виняемой копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Казачинский районный суд.